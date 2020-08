Barca esplosa al largo nel Crotonese, riprese le ricerche dei dispersi (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - Alla prime luci di oggi sono riprese le ricerche di eventuali persone disperse nel tratto di mare tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, nel Crotonese, dove domenica 30 agosto è esplosa una imBarcazione a vela con a bordo una ventina di migranti, provocando la morte di tre persone, due uomini e una donna presumibilmente di nazionalità africana. Anche per questo la Procura della Repubblica di Crotone, che ha aperto un fascicolo d'indagine sull'incidente, ha disposto il recupero del relitto che consentirà di verificare se all'interno sia rimasto qualche corpo. Fino a quel momento, intanto, proseguiranno le ricerche in mare, anche se i soccorritori e gli investigatori cominciano a pensare che non ci siano altri ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Barca esplosa al largo nel Crotonese, riprese le ricerche dei dispersi - LaCnews24 : ''La barca e' esplosa sotto le nostre gambe'': I finanzieri eroi raccontano la tragedia di Crotone #calabrianotizie… - Lozioferra1 : @matteosalvinimi All live matters dopo che ti sei 'dimenticato' che è esplosa una barca e sono morte 3 persone? Sei la feccia - infoitinterno : Barca di migranti esplosa, il racconto del finanziere: 'Mai visto nulla del genere' - infoitinterno : Barca di migranti esplosa, il finanziere ferito: «Ho pensato a mia moglie e mia figlia di 11 mesi» -