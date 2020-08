Barbara d’Urso, il futuro di Domenica Live in bilico: l’indiscrezione (Di lunedì 31 agosto 2020) Le vacanze di Barbara d’Urso sono agli sgoccioli. A breve la conduttrice partenopea tornerà in video. Si prospetta per lei un’altra stagione da protagonista in tv, nel suo ‘habitat naturale’, Canale 5. Il 7 settembre riprenderà il talk quotidiano Pomeriggio 5. Sarà poi la volta della ripartenza di Live – Non è la d’Urso e … L'articolo Barbara d’Urso, il futuro di Domenica Live in bilico: l’indiscrezione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

