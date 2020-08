“Bambini a scuola, Covid-19 non è un rischio” ma il pericolo è il contagio in famiglia (Di lunedì 31 agosto 2020) “Bambini a scuola, Covid-19 non è un rischio” ma il pericolo è il contagio in famiglia. Uno studio inglese indica che meno di 2 bambini su 10 finiscono in terapia intensiva, con un tasso di mortalità dell’1% rispetto al 27% dei positivi di tutte le età. Secondo gli esperti il rischio di malattia grave nei più giovani è “minimo” ma il problema del ritorno in classe è legato alla possibile diffusione del virus a genitori e nonni che con la ripresa dell’attività scolastica può trovare un’ulteriore alimentazione. Un nuovo studio inglese su bambini ricoverati in ospedale per Covid-19 rassicura sulla probabilità che i più giovani sviluppino malattia grave e che il decorso ... Leggi su limemagazine.eu

