Bambina di tre anni rimane incastrata nell’aquilone e viene sollevata in aria dal vento. Il video (Di lunedì 31 agosto 2020) Le immagini sono state girate da alcune partecipanti al Festival degli aquiloni a Hsinchu, in Taiwan. Una Bambina di tre anni è rimasta incastrata in un aquilone ed è stata stata letteralmente sollevata in aria per decine di metri dal vento. Dopo alcuni minuti, un gruppo di persone è riuscito ad afferrare la bimba, che fortunatamente non ha avuto nessuna conseguenza se non il forte spavento L'articolo Bambina di tre anni rimane incastrata nell’aquilone e viene sollevata in aria dal vento. Il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Bambina di tre anni rimane incastrata nell’aquilone e viene sollevata in aria dal vento. Il video - leggoit : Bambina di tre anni resta incastrata a un aquilone gigante e vola via: il video impressionante - msn_italia : Bimba di 3 anni resta impigliata all'aquilone e vola in aria - ArturoP66023286 : Bimba di 3 anni resta impigliata all'aquilone e vola in aria - carvershug : Ieri ho finito di rileggerlo (l’avrei finito giorni fa se non avessi avuto da fare), e ritrovarmi a leggere di Livv… -