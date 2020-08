Avete mai visto la sorella di Silvia Toffanin? Si chiama Daiana, sono identiche FOTO (Di lunedì 31 agosto 2020) Nonostante la sua relazione con Pier Silvio Berlusconi sia nota a tutti, Silvia Toffanin ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata al riparo dai riflettori. Sempre composta, elegante e professionale alle redini di Verissimo, la conduttrice non ama parlare della sua famiglia e per questo motivo non tutti sanno che Silvia ha una sorella a cui è molto legata. Chi è Daiana, la sorella di Silvia Toffanin FOTO Si chiama Daiana ed è la bellissima sorella di Silvia Toffanin. Della più piccola delle sorelle Toffanin non si sa molto: lontana dal mondo dello spettacolo preferisce vivere la sua vita lontano dal ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Elodie senza filtri: avete mai visto i suoi capelli... CheNews.it Bari, addio allo storico Caffè Tarantini: al suo posto apre una sala giochi

È stato un bar storico di Bari, ora diventa una sala giochi. Il Caffè Tarantini non esiste più: è scomparsa l'insegna, al suo posto campeggia l'avviso della prossima apertura di Play games. Sarà quind ...

Coronavirus nel mondo, gli Stati Uniti superano i sei milioni di contagi

Gli Stati Uniti hanno superato i sei milioni di casi di contagio da coronavirus. Lo riporta il New York Times. Il numero delle vittime è di oltre 183 mila.

