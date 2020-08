Atletica, campionati italiani: Il fiorentino Leonardo fabbri campione nel peso con la seconda misura di sempre (21,99) (Di lunedì 31 agosto 2020) seconda prestazione italiana di sempre alle spalle del 22,91 di Alessandro Andrei (che fu record del mondo nell'agosto di 33 anni fa), il 21,99 di fabbri e' anche la seconda prestazione mondiale dell'anno, Leggi su firenzepost

Eurosport_IT : Larissa Iapichino è la prima 2002 tricolore assoluta ?????? #Iapichino | #Assoluti2020 - FirenzePost : Atletica, campionati italiani: Il fiorentino Leonardo fabbri campione nel peso con la seconda misura di sempre (21,… - LinkaTv : E' iniziato Atletica Leggera: Campionati I su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - sportli26181512 : Assoluti a Padova, Fabbri brilla nel peso: 21.99, seconda prestazione mondiale dell'anno: Leonardo Fabbri, lanciand… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ?????#ATLETICA LEGGERA, CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020????? A Padova si sono sfidati i migliori sportivi di @atletic… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica campionati

Il portiere Alex Sposito è nuovamente un cal­ciatore del Taranto. L’Empoli ha rinnovato al club rossoblu, anche per la stagione sportiva 2020/21 il trasferimento a tito­lo temporaneo del promettente p ...Quanto auspicato da atleti, dirigenti e appassionati è finalmente diventato realtà: il Cus Pisa, targato Gas and Heat, è stato ammesso a partecipare, per la stagione 20202021, al campionato di C Silve ...