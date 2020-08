Atalanta: via agli allenamenti. Nel frattempo la Lokomotiv annuncia l’addio di Miranchuk (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Atalanta torna al lavoro. Oggi i ragazzi di Gasperini si ritroveranno al centro sportivo di Zingonia per il primo allenamento in vista dell’esordio in campionato previsto tra tre settimane. Nel frattempo la Lokomotiv Mosca ha ufficializzato la partenza del trequartista Aleksey Miranchuk che a giorni si aggiungerà ai bergamaschi. Foto: Twitter Atalanta. L'articolo Atalanta: via agli allenamenti. Nel frattempo la Lokomotiv annuncia l’addio di Miranchuk proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

