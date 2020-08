Atalanta, tre casi positivi in prima squadra: Ilicic assente al raduno (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Atalanta comincia la nuova stagione con tre calciatori positivi e senza Ilicic. I bergamaschi si sono riuniti a Zingonia in vista dell’inizio del prossimo campionato Dopo l’ottimo finale della scorsa stagione, l’Atalanta si è riunita a Zingonia in vista della prossima stagione, che avrà inizio il 19 settembre. I bergamaschi, dopo il 3° posto in campionato, sono decisi a lottare per vincere in Italia e stupire in Europa. L’inizio però non è dei più semplici. Il club ha comunicato la positività al Covid di tre giocatori e l’assenza di Ilicic. Questo il comunicato dell’Atalanta: “Atalanta comunica che nei test anti-covid, eseguiti in settimana in previsione ... Leggi su zon

