Atalanta | tre calciatori positivi

L'Atalanta ha appena comunicato la presenza di tre positivi tra i calciatori della rosa. La nota emessa dal club e pubblicata sul sito internet della società recita: "Atalanta B.C. comunica che nei test anti-covid, eseguiti in previsione del raduno della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell'Ats".

Tre casi di Coronavirus nell'Atalanta alla ripresa dell'attività col raduno di oggi. Ad annunciarlo la società stessa sul sito, senza però rendere nota l'identità dei propri tesserati: «Atalanta ...

