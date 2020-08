Atalanta, tre calciatori positivi al coronavirus: ancora assente Ilicic, il mistero continua (Di lunedì 31 agosto 2020) Ci sono tre casi di positività al coronavirus nell'Atalanta. A comunicarlo è stato direttamente il club di Bergamo nel giorno del raduno a Zingonia in vista della prossima stagione: non è stata resa nota l'identità dei tesserati, ma si sa che si tratta di tre calciatori. Questa la nota ufficiale: “Atalanta comunica che nei test anti Covid, eseguiti in settimana in previsione della ripresa delle attività della prima squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell'Ats”. Al di là della questione coronavirus, spicca l'assenza di Josep Ilicic: ... Leggi su liberoquotidiano

