Atalanta | la squadra si è radunata questa mattina a Zingonia – VIDEO

L'Atalanta si è radunata questa mattina a Zingonia: dopo gli esami e i test di rito incomincerà il ritiro (-Dal nostro inviato a Zingonia, Patrick Iannarelli) – L'Atalanta si è ritrovata questa mattina a Zingonia per il raduno in vista della prossima stagione. Il ritiro incomincerà dopo gli esami e i test di rito. Il mister Gasperini, Gomez, Sportielli e altri componenti della rosa si sono fermati a salutare i tifosi nerazzurri presenti al di fuori del centro sportivo di Zingonia.

