Atalanta, i convocati per il raduno: assente Ilicic (Di lunedì 31 agosto 2020) Gasperini ha diramato la lista dei convocati per il raduno della squadra a Zingonia Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per il raduno della squadra a Zingonia. Al netto dei tre calciatori positivo al Covid-19, spicca l’assenza di Josip Ilicic. PORTIERI CARNESECCHI Marco (in Nazionale – Italia U21: disponibile dal 9/9) DAJCAR Matevz GOLLINI Pierluigi ROSSI Francesco SPORTIELLO Marco DIFENSORI CALDARA Mattia (in Nazionale – Italia: disponibile dall’8/9) DJIMSITI Berat (in Nazionale – Albania: disponibile dall’8/9) GUTH Rodrigo PALOMINO Josè ŠUTALO Bosko (in Nazionale – Croazia U21: disponibile dall’8/9) TOLOI Rafael ESTERNI BELLANOVA Raoul CASTAGNE Timothy (in ... Leggi su calcionews24

