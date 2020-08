Atalanta, i convocati di Gasperini per il raduno di Zingonia: assente Ilicic (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Atalanta, reduce dall’ennesima grande stagione, sia in Serie A, sia in Champions League, è pronta a tornare al lavoro per preparare l’ormai imminente inizio della nuova annata calcistica. La società bergamasca, infatti, ha appena diramato la lista di convocati per il raduno di Zingonia 2020/2021 e, a far rumore, oltre ai tre casi di positività al Covid-19, è l’assenza di Josip Ilicic, alle prese con dei problemi personali dal periodo del lockdown. Di seguito l’elenco dei convocati: PORTIERI CARNESECCHI Marco (in Nazionale – Italia U21: disponibile dal 9/9) DAJCAR Matevz GOLLINI Pierluigi ROSSI Francesco SPORTIELLO Marco DIFENSORI CALDARA Mattia (in Nazionale – Italia: disponibile dall’8/9) DJIMSITI Berat (in ... Leggi su sportface

