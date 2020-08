Astronomia: cosa ci attende nel mese di Settembre, dall’Equinozio d’Autunno alle congiunzioni (Di martedì 1 settembre 2020) Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Settembre 2020, il 9° mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il primo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il Sole il 16 passa dalla costellazione del Leone a quella della Vergine. Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa 80 minuti. Si ricordi che il 22 Settembre “scoccherà” l’Equinozio d’Autunno, precisamente alle ore 15:31 ora italiana. La Luna è in fase di Plenilunio il 2, Ultimo Quarto il 10, Novilunio il 17 e Primo Quarto il 24. Il nostro satellite viene a trovarsi nel punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita (apogeo, ... Leggi su meteoweb.eu

