Ascolti TV | Domenica 30 agosto 2020. Partenza flop per L’Ora della Verità (9.7%), vince Rai1 con Castellitto (13.2%). Bene il Tour su Rai2 (9.9%) e la Formula 1 su Tv8 (8.1%) (Di lunedì 31 agosto 2020) L'Ora della Verità Nella serata di ieri, Domenica 30 agosto 2020, su Rai1 Il sindaco pescatore ha conquistato 2.304.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale5 la prima puntata de L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 1.577.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 Hawaii Five-0 10 ha interessato 1.260.000 spettatori (6.5%), mentre N.C.I.S. New Orleans 5 è visto da 1.177.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 2 gran figli di… ha intrattenuto 957.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Broken City ha incollato 897.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Danni collaterali totalizza un a.m. di 677.000 spettatori (4%). Su La7 la replica di Atlantide ha registrato 416.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 Gomorra 2 in replica segna ... Leggi su davidemaggio

SerieTvserie : Ascolti tv domenica 30 agosto 2020 - tvblogit : Ascolti tv domenica 30 agosto 2020 - toysblogit : Ascolti tv domenica 30 agosto 2020 - zazoomblog : Ascolti TV Domenica 30 agosto 2020 - #Ascolti #Domenica #agosto - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 30 agosto 2020: Il sindaco pescatore, L'ora della verità, Due gran figli di, Hawaii Five-O, dat… -