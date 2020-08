Ascolti tv, dati Auditel domenica 30 agosto: Il Sindaco Pescatore batte L’ora della verità (Di lunedì 31 agosto 2020) Rai1 si aggiudica la prima serata tv di domenica 30 agosto con il film Il Sindaco Pescatore che ha conquistato 2 milioni 304mila spettatori con il 13.2% di share. Su Canale 5 il debutto della serie L’ora della Verità ha avuto 1 milione 577mila spettatori con il 9.69% di share. Ascolti tv prime time La programmazione televisiva prevedeva poi su Rai2 il telefilm Hawaii Five-0 che ha interessato 1 milione 260mila spettatori con il 6.46% di share, seguito da un episodio della serie NCIS New Orleans con 1 milione 177mila spettatori con il 6.32% di share. Su Italia1 il film Due Gran figli di… ha intrattenuto 959mila spettatori con il 5.71% di share, mentre su Rai3 il crime Broken City ha avuto 897mila spettatori con il 5.01% di share. Su ... Leggi su tvzap.kataweb

QuiMediaset_it : Su #Canale5 in prima serata l'esordio della serie #LOraDellaVerità segna il 12% di share sul pubblico femminile Su… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 30 agosto 2020: Il sindaco pescatore, L'ora della verità, Due gran figli di, Hawaii Five-O, dat… - E_le_na_27 : Lady Gaga io mi aspettavo un “ i want to thank the circozzi” perché dopo tutti gli ascolti dati a chromatica era il minimo #circozzi - zazoomblog : Ascolti TV 29 Agosto 2020 dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - #Ascolti #Agosto #auditel #share - italiaserait : Ascolti TV 29 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto -