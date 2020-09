Ascoltare tre album dei Creedence Clearwater Revival per capire le radici della musica popolare americana (Di lunedì 31 agosto 2020) Non è facile scegliere un solo album dei Creedence Clearwater Revival fra quei cinque (5!) che pubblicano in soli due (2!) anni, fra il 1969 e il 1970, tutti dischi di Platino. La tentazione sarebbe quella di procedere con un Best Of, per esempio “Chronicle: 20 Greatest Hits”, che contiene tutti singoli, i fantastici singoli dei Creedence: una stringa di ben sei 45 giri Top5 consecutivi, con un bonus extra, erano tutti double-sided, cioè doppia facciata A (come avevano spesso fatto quelli traboccanti di creatività, vedi i Beatles); e con una “maledizione”, arrivarono tutti (solo) al no.2. Troppo facile, direte, ma chiunque voglia procedere così, fa una ottima scelta. Però c’è quella triade di Lp in particolare, “Green ... Leggi su linkiesta

Linkiesta : La triade “Green River”/“Willie and the Poor Boys”/“Cosmo’s Factory” dei Creedence Clearwater Revival riporta alle… - P34CHYUN : @jupitercult bonissime, domani alle undici mi fiondo sul comeback cerco anche di ascoltare le altre canzoni del th… - dekadanze : ho passato solid tre settimane ad ascoltare solo questa anni fa - JohninBrussels : RT @Linkiesta: La triade “Green River”/“Willie and the Poor Boys”/“Cosmo’s Factory” dei Creedence Clearwater Revival riporta alle origini d… - irideschan : a tre anni di distanza ancora non riesco ad ascoltare one more light e fa ancora così male -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoltare tre Ascoltare tre album dei Creedence Clearwater Revival per capire le radici della musica popolare americana Linkiesta.it America2020: lotta tra Biden Metropolitanus e Trump Ruralis

Sembrava già finita ed il risultato scontato. Invece la campagna elettorale americana si riaccende, complici le violenze a sfondo razziale. Ora Biden sembra annaspare mentre Trump è in netta ripresa.

Prince e “Sign o' the times”: la storia di un capolavoro (e l'ascolto in anteprima della ristampa)

Tutti i dettagli il box da 8 CD che celebra il periodo più prolifico e amato dell'artista di Minneapolis. Se chiedete a qualsiasi fan o semplice appassionato di Prince quale sia il periodo migliore de ...

Sembrava già finita ed il risultato scontato. Invece la campagna elettorale americana si riaccende, complici le violenze a sfondo razziale. Ora Biden sembra annaspare mentre Trump è in netta ripresa.Tutti i dettagli il box da 8 CD che celebra il periodo più prolifico e amato dell'artista di Minneapolis. Se chiedete a qualsiasi fan o semplice appassionato di Prince quale sia il periodo migliore de ...