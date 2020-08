#ARTerie Musica, teatro, cinema e danza. Il calendario dall'1 al 6 settembre. (Di lunedì 31 agosto 2020) Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it " 3421116937. Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa, Cortile del teatro Nest e Cortile del Complesso monumentale dell'Annunziata All'Arena del ... Leggi su gazzettadinapoli

Ultime Notizie dalla rete : #ARTerie Musica Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 28 al 30 agosto

Ultimi appuntamenti con il Festival 'Ridere' al Maschio Angioino, speciali percorsi serali con luci e tableaux vivants al Parco Archeologico di Ercolano, festa delle lanterne dei desideri sul lago d'A ...

Napoli, Patrizia Spinosi in “Sud Folk Song” per #ARTerie

Al Parco del Poggio, zona collinare di Napoli, nella sera di Ferragosto, Patrizia Spinosi ha proposto, nell’ambito della rassegna #ARTerie, Sud Folk Song, un concerto che ha esaltato, attraverso i ...

