Arrestato un italiano per terrorismo su un volo Ryanair: cosa è successo (Di lunedì 31 agosto 2020) Due uomini, tra cui un italiano, sono stati arrestati con l’accusa di reati terroristici dopo che i jet della Raf sono stati costretti a scortare un volo Ryanair nel Regno Unito. I jet militari sono stati inviati per intercettare un volo passeggeri da Vienna a Londra Stansted domenica notte a seguito di una “potenziale minaccia alla sicurezza”. Secondo i rapporti, nei bagni dell’aereo sarebbero stati trovati degli oggetti sospetti. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “In linea con le procedure, il capitano ha informato le autorità britanniche e ha proseguito per Londra Stansted, dove l’aereo è atterrato normalmente e ha rullato fino a una stazione remota dove i passeggeri sono sbarcati in sicurezza. I passeggeri a Londra Stansted in attesa di partire ... Leggi su caffeinamagazine

