Arnold Schwarzenegger sarà la star di una nuova serie televisiva (Di lunedì 31 agosto 2020) Skydance Television ha annunciato la collaborazione con Arnold Schwarzenegger che darà vita a una nuova serie televisiva. Arnold Schwarzenegger sarà il protagonista e produttore di una nuova serie televisiva realizzata da Skydance Television e composta da episodi della durata di un'ora. Il progetto sembra verrà proposto ai responsabili delle piattaforme di streaming ed è attualmente nelle fasi del casting. Nello show creato da Nick Santora (già autore di Scorpion), la star Arnold Schwarzenegger avrà il ruolo di un padre coinvolto con la figlia in un'avventura globale ambientata nel mondo delle spie. La star del ... Leggi su movieplayer

Arnold Schwarzenegger non vuole proprio saperne di abbandonare la recitazione: a 73 anni suonati l'ex-Terminator è più in forma che mai ed è pronto a prendere in mano le redini di un nuovo progetto ch ...Arnold Schwarzenegger sarà il protagonista e produttore di una nuova serie televisiva realizzata da Skydance Television e composta da episodi della durata di un'ora. Il progetto sembra verrà proposto ...