Apple chiude il profilo di Epic Games (quelli di Fortnite) sull’App store (Di lunedì 31 agosto 2020) (Foto: Epic Games)Apple ha deciso di chiudere l’account di Epic Games, società sviluppatrice di Fortnite, sull’App store, impedendo così allo sviluppatore di fornire nuove app o aggiornamenti del videogioco agli utenti di iPhone, iPad e Mac. L’azienda di Cupertino vuole mettere la parola fine alla guerra scaturita tra le due aziende quando Epic Games ha deciso di introdurre un sistema di pagamento interno per i suoi contenuti extra bypassando così quello dell’Apple store. Così facendo non avrebbe più dovuto consegnare il 30% degli introiti ad Apple, come pattuito nei termini di servizio. Lo stesso è ... Leggi su wired

