Appello degli scienziati: partite senza tifosi. Gli stadi non diventino come le discoteche (Di lunedì 31 agosto 2020) Pressioni per riportare gli spettatori sugli spalti, ma il Cts vuole prima valutare l'impatto del ritorno a scuola. Si temono troppi contagi. Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Appello degli Appello degli scienziati: partite senza tifosi. Gli stadi non diventino come le discoteche Quotidiano.net Il destino comune di altre zone da via Madonnina a via Ghega

In particolare sono i commercianti cinesi che hanno deciso di abbandonare, alla luce degli affari scarsi ... avevano anche lanciato un appello, auspicando una rivitalizzazione della zona, popolosa ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: gli USA superano i 6 milioni di casi

La Campania è la Regione con più nuovi contagi. “In Italia dobbiamo fare più tamponi, almeno 300mila al giorno” l’appello degli esperti Crisanti e Galli. In Calabria scatta una nuova zona rossa in una ...

