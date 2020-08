Anzio, agevolazioni Coronavirus: riduzione Tari, moduli e scadenze. Tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ pubblicato sul sito istituzionale www.comune.Anzio.roma.it e sulla pagina Fb del Comune di Anzio, l’importante avviso pubblico, rivolto alle categorie produttive della Città colpite dall’emergenza economica covid-19, per richiedere la riduzione, fino al 40%, della Tariffa dei rifiuti per l’anno 2020. “Come Amministrazione, insieme ai numerosi provvedimenti per i cittadini in difficoltà e per migliorare la didattica a distanza dei nostri studenti, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – abbiamo stanziato ingenti risorse per sostenere la ripresa economica delle attività del nostro territorio che, purtroppo, insieme all’emergenza saniTaria, si sono trovate a dover fronteggiare anche una crisi economica senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta

