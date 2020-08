Antonella Mosetti Instagram, bellezza preziosa, scatena i fan: «Il Covid ti fa bella» (Di lunedì 31 agosto 2020) La showgirl Antonella Mosetti ha pubblicato sul suo profilo Instagram, uno scatto che ha scatenato i fan. Bellissima e invidiabile, la Mosetti sfoggia un “vitino da vespa” davvero incredibile! «La tua bellezza è eterna» si legge sotto lo scatto. In effetti per la bella showgirl gli anni sembrano non passare mai, il fisico statuario ne è la conferma. Il post ha catturato anche l’attenzione di qualche haters, sempre più agguerriti dopo la frase choc postata via stories: «A tutti gli invidiosi che criticano tanto Briatore e gli altri vip positivi al Covid, ricordatevi che il Covid è l’unica cosa che vi potete permettere di prendere al Billionaire». ... Leggi su urbanpost

HuffPostItalia : Antonella Mosetti positiva al Covid: 'Anch'io al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto' - fanpage : 'C'era una calca si persone ammassate senza mascherine a Porto Cervo'. Antonella Mosetti , positiva al #Covid19, sp… - Andreant___ : @mattrw_ Antonella Mosetti??? - Gavatzony : Lady Gaga dal chirurgo plastico 'Fammi il muso di Antonella Mosetti' - pvdonnastyle : ?? Antonella Mosetti -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Mosetti Antonella Mosetti positiva al Covid: "Anch'io al Billionaire. Abbiamo abbassato la guardia troppo presto" L'HuffPost Teresanna Pugliese negativa al coronavirus mostra referto: “Basta dire che vado in giro a infettare”

Teresanna Pugliese, che in un'intervista su Fanpage.it aveva spiegato di essersi sottoposta al tampone, ha svelato di essere negativa al coronavirus. La ex di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip ha p ...

Temptation Island: Selvaggia Lucarelli attacca un’ex tentatrice

Continua a lotta ai furbetti del Covid di Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime ore la giornalista ha attaccato anche una ‘ex tentatrice di Temptation Island, colpevole di sfruttare la sua malattia per fa ...

Teresanna Pugliese, che in un'intervista su Fanpage.it aveva spiegato di essersi sottoposta al tampone, ha svelato di essere negativa al coronavirus. La ex di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip ha p ...Continua a lotta ai furbetti del Covid di Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime ore la giornalista ha attaccato anche una ‘ex tentatrice di Temptation Island, colpevole di sfruttare la sua malattia per fa ...