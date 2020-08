Anticipazioni Un posto al sole dal 31 agosto al 4 settembre 2020: Angela manda a monte il matrimonio di Niko e Susanna? (Di lunedì 31 agosto 2020) Le Anticipazioni di “Un posto al sole” dal 31 agosto al 4 settembre 2020. Nella puntata di lunedì 31 agosto 2020, Angela viene a conoscenza della sbandata di Susanna per Eugenio. Cosa deciderà di fare, a pochi giorni dal matrimonio della ragazza con suo fratello Niko? Arrivato a Mosca, Fabrizio sta per fare la conoscenza di una donna molto intrigante. Ignari delle reali ricchezze del collega, Mariella e Guido invitano a cena Cotugno, che darà loro un’ulteriore prova della sua spilorceria Nella puntata di martedì 1 settembre 2020, mentre Niko è ... Leggi su nonsolo.tv

Il giorno del matrimonio è finalmente arrivato. Nella puntata di Un Posto al Sole di venerdì 4 settembre assisteremo alle tanto attese nozze tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini). Nei pr ...Nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, Liberto viene arrestato per stupro e Felipe si offre di fargli da avvocato, venendo a sapere che in commissariato si sono presentati dei testimoni c ...