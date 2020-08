Angela Lansbury oggi: La Signora in Giallo a Malibu: la foto conquista i fan sui social (Di lunedì 31 agosto 2020) La foto di Angela Lansbury, 94 anni, in un diner di Malibu con occhiali da sole e mascherina, sta facendo il giro dei social: tutti si complimentano con La Signora in Giallo per la sua splendida forma. Una foto di Angela Lansbury oggi, a 94 anni, sta facendo il giro dei social: la protagonista de La Signora in Giallo è stata immortalata seduta ad un tavolino a Malibu con occhiali da sole e mascherina, in splendida forma a dispetto dell'età. Che la si conosca come Jessica Fletcher in La Signora in Giallo o come Eglantine Price, l'apprendista strega di Pomi d'ottone e manici di scopa, non si ... Leggi su movieplayer

SERENA27640168 : 'Angela Lansbury a 94 anni è in splendida forma'. Sui social la foto in occhiali e mascherina - fugacemente : RT @kappaTI: Angela Lansbury oggi, la foto della Signora in giallo con mascherina e occhiali a Malibu - “e chi l’ammazza...” - kappaTI : Angela Lansbury oggi, la foto della Signora in giallo con mascherina e occhiali a Malibu - “e chi l’ammazza...” - tizianotoniutti : Gvcci, dovevi prendere lei, un modello davvero per tutti e come tale, ovviamente, inarrivabile. 94 anni di splendor… - paolaokaasan : @_DAGOSPIA_ La Signora in giallo! Angela Lansbury mi piace molto, ne ho viste tantissime di puntate! ?? -

