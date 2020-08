Angela Lansbury, foto a Malibù: «La signora in giallo» a 94 anni conquista i social (Di lunedì 31 agosto 2020) Una cascata di affetto per Angela Lansbury. Sui social, infatti, circola da alcune ore una foto della celebre attrice britannica scattata di recente a Malibù, in California: premio Oscar alla carriera nel 2014, ad ottobre compirà 95 anni ed è amata da tantissimi grazie ad alcune indimenticabili intepretazioni, da «Pomi d’Ottone e Manici di Scopa» ad «Assassinio sul Nilo», fino all’ultimo cameo ne «Il ritorno di Mary Poppins». Leggi su vanityfair

