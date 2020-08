Andrea Delogu a La Vita in diretta estate: 'Diaco sei tanto amato'.Scoppia il caso sui social (Di lunedì 31 agosto 2020) Pierluigi Diaco è intervenuto a La Vita in diretta estate che ha preso il posto di Io e Te , sospeso per un caso di Covid. Durante il collegamento, Andrea Delogu si è detta dispiaciuta di quanto ... Leggi su leggo

infoitcultura : Andrea Delogu a La Vita in diretta estate: «Diaco sei tanto amato».Scoppia il caso sui social - carotelevip : E comunque, Andrea Delogu non è più simpatica di Pierluigi Diaco. - leggoit : Andrea Delogu, l'annuncio a sorpresa a Vita in Diretta: «Domani non so se saremo in onda, vi faremo sapere...». Ecc… - AngeloSals : RT @Viperissima_: Pierluigi Diaco con Marcello Masi e Andrea Delogu quando capirà di essere stato peculato a #lavitaindiretta - carotelevip : Andrea Delogu oggi a #lavitaindirettaestate ha fatto una sviolinata o era ironica dicendo a Pierluigi Diaco: 'Sei u… -