Ancona, tromba d’aria e chicchi di grandine grandi come noci: decine di feriti (video) (Di lunedì 31 agosto 2020) chicchi di grano grossi come noci e devstanti come proiettili. La scena descritta dagli abitanti di Ancona assomiglia a un film apocalittico. Un film horror iniziato ieri pomeriggio con una devastante tromba d’aria. Seguito appunto dalla grandinata senza precedenti. Danni ingenti alla Questura di Ancona Al momento vengono segnalati almeno venti feriti e danni a centinaia di edifici e autovetture. Per avere un’idea, basta ascoltare quanto dichiarato a caldo dal capo della Polizia, durante una cerimonia a Viareggio. «Ho chiamato il Questore di Ancona perché la nostra Questura è stata interessata da una tromba d’aria che ha rotto 30 finestre e danneggiato 50 auto ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Ancona, tromba d’aria e chicchi di grandine grandi come noci: decine di feriti (video) - RoyLepore : #Maltempo:Gabrielli,danni a questura Ancona per tromba d'aria 30 finestre rotte e danni a 50 auto di servizio - infoitinterno : Maltempo, tromba d'aria e grandine ad Ancona - marchenews24 : Maltempo, tromba d’aria e grandine ad Ancona -

Ultime Notizie dalla rete : Ancona tromba Maltempo, Gabrielli: "Danni alla questura di Ancona per tromba d'aria" Maltempo, Gabrielli: "Danni alla questura di Ancona per tromba d'aria" Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Chicchi grandi come noci, alberi caduti e un fulmine che appicca un incendio: il maltempo da paura ad Ancona

Il forte vento si è calmato nel giro di pochi minuti ,ma è bastato per provocare comunque danni e disagi. I fenomeni si sono verificati attorno alle ore 15.30 del 30 agosto. ANCONA – Una tromba d’aria ...

Esonda l’Adige, chiusa l’Autostrada del Brennero: ad Ancona grandinata con chicchi enormi – VIDEO

Leggi anche Violenta tromba d’aria colpisce la provincia di Viterbo ... Una violenta grandinata si è abbattuta poche ore fa su Ancona. I chicchi di grandine grandi come palle da tennis sono state ...

Il forte vento si è calmato nel giro di pochi minuti ,ma è bastato per provocare comunque danni e disagi. I fenomeni si sono verificati attorno alle ore 15.30 del 30 agosto. ANCONA – Una tromba d’aria ...Leggi anche Violenta tromba d’aria colpisce la provincia di Viterbo ... Una violenta grandinata si è abbattuta poche ore fa su Ancona. I chicchi di grandine grandi come palle da tennis sono state ...