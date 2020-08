Anche a Taranto manifestano per il mancato rinnovo del contratto gli operatori della sanità privata convenzionata Domani i sindacati chiederanno alla Regione Puglia la rrvoca delle convenzioni, in assenza di adeguamento salariale per i lavoratori (Di lunedì 31 agosto 2020) La vertenza è nazionale e stamani si svolgono sit-in Anche in Puglia. Nello specifico, la foto fa riferimento alla manifestazione davanti alla clinica Bernardini di Taranto. I lavoratori del settore aspettano il rinnovo contrattuale da quattordici anni ma alla preintesa di giugno non ha fatto seguito la concretizzazione. Così, gli operatori sanitari, gli eroi (alcuni dei quali, poi, perfino denunciati) definiti tali all epoca del lockdown, devono protestare per i loro diritti. Confindustria ha pigiato il freno sulla firma del nuovo contratto. Senonché, per le strutture convenzionate con il sistema sanitario pubblico una parte molto consistente dei bilanci consiste proprio nelle ... Leggi su noinotizie

caterin40283689 : RT @dukana2: ??Lezione di #Geografia petrolifera (quella che non si studia a scuola altrimenti #Eni si incazza)??linea rossa è #oleodotto che… - cocchi2a : RT @dukana2: ??Lezione di #Geografia petrolifera (quella che non si studia a scuola altrimenti #Eni si incazza)??linea rossa è #oleodotto che… - 053_Vince : RT @dukana2: ??Lezione di #Geografia petrolifera (quella che non si studia a scuola altrimenti #Eni si incazza)??linea rossa è #oleodotto che… - kickmyballs222 : RT @Agnese73186871: Anche senza vele spiegate è il TOP! ?? #AmerigoVespucci #taranto #Puglia #Appuntidiviaggio #Apulia - swiftsgal : @andimElena @Marcoinpigiama sii mi piace tanto taranto, anche Lecce è stupenda ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Taranto Taranto, inaugurato l'impianto Pasquinelli La Gazzetta del Mezzogiorno Un macchinario per l’Oncoematologia pediatrica di Taranto con lo spin-off del Magna Grecia Awards Fest

Cultura, musica dal vivo, libri, talk show all’insegna dell’obiettivo #riscriviamoilpresente con la kermesse che celebra l’eccellenza. Dopo la ricca serie di appuntamenti della ventitreesima edizione, ...

"Battiti Live" chiude in bellezza con Fedez e Baby K

Lunedì 31 agosto in prima serata su Italia 1, quinta e ultima puntata di "Radionorba Vodafone Battiti Live", l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri c ...

Cultura, musica dal vivo, libri, talk show all’insegna dell’obiettivo #riscriviamoilpresente con la kermesse che celebra l’eccellenza. Dopo la ricca serie di appuntamenti della ventitreesima edizione, ...Lunedì 31 agosto in prima serata su Italia 1, quinta e ultima puntata di "Radionorba Vodafone Battiti Live", l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri c ...