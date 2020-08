Amos Partenio, ieri prevenzione in rosa nel comune di Sirignano (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSirignano (Av) – Il comune di Sirignano, nel pomeriggio di ieri, domenica 30 agosto, ha ospitato gli ambulatori della prevenzione in rosa organizzati dall’Amos Partenio. Presso l’Istituto scolastico “rosa Finelli” sono state effettuate, rispettando tutte le misure anti Covid, le visite gratuite con i senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, il cardiologo Nicola Virtuoso e il posturologo Alfredo Trocciola. Ai medici vanno come sempre i ringraziamenti dell’associazione per l’operato che mettono in campo per la prevenzione. “Un ringraziamento speciale al sindaco Raffaele Colucci e all’amministrazione comunale di ... Leggi su anteprima24

