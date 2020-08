Amici, Cristiano Malgioglio si candida per il talent show di Maria De Filippi: "Vorrei che mi chiamasse" (Di lunedì 31 agosto 2020) Cristiano Malgioglio confessa che vorrebbe partecipare ad Amici, il noto talent show di Maria De Filippi, e fa un appello alla padrona di casa. Leggi su comingsoon

stefansyle : RT @CLiberazione: I volontari 'ambassador' di Mosca inventano una maratona in diretta streaming. Quasi sei ore per raccontare che cos'è sta… - AleCom1968 : RT @CLiberazione: I volontari 'ambassador' di Mosca inventano una maratona in diretta streaming. Quasi sei ore per raccontare che cos'è sta… - cheTVfa : Neanche il lockdown ha fermato il ciuffo più irriverente della TV: #CristianoMalgioglio è pronto a tornare con nuov… - BensoSil : RT @CLiberazione: I volontari 'ambassador' di Mosca inventano una maratona in diretta streaming. Quasi sei ore per raccontare che cos'è sta… - CCultIlSentiero : RT @CLiberazione: I volontari 'ambassador' di Mosca inventano una maratona in diretta streaming. Quasi sei ore per raccontare che cos'è sta… -