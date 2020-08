Amazon, via libera della FAA alle consegne di pacchi con droni (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Svolta storica per Amazon, che ha finalmente ottenuto il via libera delle autorità statunitensi alle consegne con i droni- postino, che renderà più veloce il recapito di pacchi a domicilio in USA. La Federal Administration Aviation ha riconosciuto ad Amazon Prime Air, brand allo scopo creato da Amazon, la certificazione di “vettore aereo”, che consentirà alla big dell’eCommerce di avviare concretamente il servizio in USA in via sperimentale. La società sta pianificando le prime consegne, che saranno effettuate con dispositivi high tech presentati l’anno scorso, che voleranno a bassa quota controllati da una centrale remota. I droni di ... Leggi su quifinanza

stefanodonno75 : I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno per Amazon : La via per la Cabala: Introduzione allo studio del... - NatureCutsTags : Butterfly Confetti #naturecuts #confetti #cutout #partysupplies #favors #decoration #party #event #birthday… - VitodeCeglia : #Amazon, svolta storica: via libera della FAA alle consegne di pacchi con droni - pervenche_ : Wolfsong : Il canto del lupo (Green Creek Vol. 1) di TJ Klune - NatureCutsTags : Butterfly Confetti #naturecuts #confetti #cutout #partysupplies #favors #decoration #party #event #birthday… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon via Amazon Prime Air, via libera da FAA: si vola Punto Informatico In autunno si gioca la sfida dell'Europa ai giganti dell'ecommerce

Scattano le regole per rendere trasparenti i meccanismi di ranking, condividere i big data ed eliminare le asimmetrie con i piccoli venditori. Bruxelles deve vincere per bilanciare i rapporti con le b ...

Amazon, sì del governo Usa ai droni per il delivery

Via libera alla consegna dei pacchi di Amazo n via drone entro i 24 km distanza: il colosso del commercio elettronico ha ricevuto l’approvazione della Federal aviation administration (Faa) per gestire ...

Scattano le regole per rendere trasparenti i meccanismi di ranking, condividere i big data ed eliminare le asimmetrie con i piccoli venditori. Bruxelles deve vincere per bilanciare i rapporti con le b ...Via libera alla consegna dei pacchi di Amazo n via drone entro i 24 km distanza: il colosso del commercio elettronico ha ricevuto l’approvazione della Federal aviation administration (Faa) per gestire ...