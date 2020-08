Allo Spallanzani 81 ricoverati per il Covid, 56 i positivi (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - Sono 81 i pazienti ricoverati, ad oggi, all'istituto di ricerca Spallanzani, a Roma. Dal bollettino emesso questa mattina di questi 56 risultano positivi al tampone per la ricerca ... Leggi su gazzettadelsud

Ultime Notizie dalla rete : Allo Spallanzani Coronavirus, tre positivi a Cassino: donna trasferita allo 'Spallanzani' FrosinoneToday Coronavirus:Spallanzani, 81 ricoverati, finora 627 dimessi

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 81 pazienti. Di questi 56 sono positivi al tampone, 25 sottoposti a indagini. Cinque pazienti necessitano di Terapia ...

Coronavirus, Vaia (Spallanzani): «Un biglietto, un tampone». Così si ferma il virus in aeroporto

«Grazie a una preziosa collaborazione tra Aeroporti di Roma, Regione Lazio e Spallanzani, potremmo avviare nei prossimi giorni a Fiumicino la prima concreta sperimentazione del modello “un biglietto u ...

