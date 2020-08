Allerta Meteo Veneto: ancora rischio frane e allagamenti (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni Meteorologici previsti, segnala possibili disagi al sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore e l’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilita’ di innesco di colate rapide. L’Allerta riguarda in particolare le zone di Allertamento del Piave-Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini. La criticita’ idraulica nelle zone Adige-Garda, Monti Lessini, Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione e’ riferita al fiume Adige, interessato da un evento di piena con livelli idrometrici in aumento a valle di Verona. I livelli attesi potranno superare la seconda soglia di Allerta. Le ... Leggi su meteoweb.eu

