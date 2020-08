Allerta meteo per vento forte e mare agitato fino alle 18. (Di lunedì 31 agosto 2020) Pioggia e vento a Napoli dove l'allerta meteo, come per altre località in Campania, e' stata prorogata fino alla mattina di giovedì, 6 novembre 2019 ANSA/ CIRO FUSCO La Protezione civile della Regione ... Leggi su gazzettadinapoli

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #31agosto, nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Veneto e nel Lazio ??Allerta GIALLA in… - SkyTG24 : Maltempo nel Lazio, allerta meteo arancione per forti temporali - JollyRoger____ : @ottantotto2 @HuffPostItalia É giusto, il campeggio è tuo, c'è allerta meteo, se non è sicuro lo devi sapere - Mania48Mania53 : RT @PisaConnection: QUINEWS #Pisa: Temporali nella notte, allerta meteo arancio -