Allerta Meteo, FOCUS sul forte maltempo di oggi: violenti temporali in Sardegna, al Centro e al Nord/Est (Di lunedì 31 agosto 2020) Allerta Meteo – L’ondata di maltempo che nel fine settimana ha colpito il Nord, portando devastazioni diffuse, straripamenti di fiumi, gravi danni all’agricoltura, alle infrastrutture e, purtroppo, anche morti, si sta trasferendo verso le regioni centrali dove, nella giornata odierna, il maltempo si accanirà, mostrandosi localmente anche qui violento. Ancona rovesci e temporali piuttosto forti continueranno anche al Nord Est, specie su Centro Nord Veneto, Friuli venezia Giulia, aree già martoriate dalle piogge nelle ultime 48 ore, fortunatamente, maltempo in cessazioni altrove al Nord, dove saranno possibili ancora locali piogge o rovesci irregolari, ma in via ... Leggi su meteoweb.eu

