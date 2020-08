Allerta Meteo della Protezione Civile: il comunicato (Di lunedì 31 agosto 2020) Ancora una giornata di maltempo sull'Italia: dopo i violenti acquazzoni che si sono abbattuti oggi su gran parte del Nord Est e che hanno provocato l'esondazione dei fiumi Adige e Isarco con conseguente chiusura dell'Autobrennero e l'evacuazione di centinaia di persone, secondo le previsioni Meteo di domani, lunedì 31 agosto, infatti, la pioggia continuerà a cadere sulle regioni settentrionali, ma le condizioni Meteorologiche peggioreranno anche sul resto della Penisola. Per questo la Protezione Civile ha diramato Allerta arancione nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Veneto e nel Lazio e Allerta Meteo gialla in altre 13 regioni. Attesi anche nubifragi dalla Sardegna verso Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo e temporali in ... Leggi su howtodofor

