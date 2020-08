“Al Bano e Loredana Lecciso pronti alle nozze”: la reazione di Romina Power (Di lunedì 31 agosto 2020) Nuovi importanti retroscena sulla storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. È il settimanale Nuovo a svelare una grossa novità: il Leone di Cellino San Marco e la showgirl pugliese, tornati insieme qualche mese fa, ora sarebbero pronti alle nozze. Stando a quanto riporta il noto magazine, il cantante avrebbe organizzato una cena invitando sia l’attuale compagna che l’ex moglie, Romina Power. Le due sedute allo stesso tavolo, dunque, ma non da sole con Al Bano. Erano infatti presenti anche Yari e la sua nuova compagna, Thea Crudi e nel corso della serata, Romina, che è stata legata ad Al Bano per quasi trent’anni, avrebbe dato la sua benedizione al matrimonio con ... Leggi su caffeinamagazine

augustociardi75 : @HenrikhMkh @SerieA_EN @OfficialASRoma Festeggiamo? Per l'anniversario di nozze, facci sapere quando, mega festa co… - mrcatorka : Omilenata Libertà by Al Bano, Romina Power - zazoomblog : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso presto sposi: la reazione di Romina! - #Carrisi #Loredana #Lecciso #presto - Giulia_15_15 : Marò la gente sta male.... ma che m rappresent. Io vi giuro entro nel fandom di Al Bano - Solobuonenotiz1 : @LAROMA24 Non rimane che Al bano Laziale football club -

Ultime Notizie dalla rete : “Al Bano Soveria Mannelli, presentata la 24esima edizione di "Essere a Soveria" Calabria News