Air Italy, Ministero del Lavoro convoca azienda e sindacati (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Gli aspetti occupazionali della vertenza Air Italy verranno discussi domani in una riunione in videoconferenza convocata dal Ministero del Lavoro alle 14,30 alla presenza, oltre all’azienda e ai sindacati, dei rappresentanti del Ministero dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, e delle Regioni Lombardia e Sardegna. La notizia arriva dopo l’ufficializzazione della sospensione della licenza di trasporto aereo alla compagniariportata nel bollettino dell’Enac del 25 agosto scorso. Da tale data alla società, in liquidazione dallo scorso 11 febbraio, è fatto divieto di trasportare passeggeri e merci. Rimane il nodo dei 1.453 dipendenti, ai quali sono stati garantiti dieci mesi di cassa ... Leggi su quifinanza

