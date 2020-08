Aguero in diretta su Twitch Tv: “Vietato chiedere di Messi”. E blocca l’uso delle parole Messi, Goat e Leo (Di lunedì 31 agosto 2020) L'amicizia e la parentela tra Sergio Aguero e Lionel Messi ha costretto il centravanti del Manchester City a... limitare la chat durante una diretta streaming sulla nota piattaforma Twitch Tv. Il motivo? Ovviamente il futuro della Pulce del Barcellona, prossima all'addio ai catalani.Aguero, troppe domande su Messi: tre parole banditeCome riportano diversi media, tra cui il Daily Mail, Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, è stato costretto a limitare la chat nel corso di una diretta streaming su Twitch Tv. Il motivo? Troppe domande sul futuro di Lionel Messi.L'attaccante del Manchester City, grande amico e parente della Pulce, si è trovato intasato da messaggi con riferimento al ... Leggi su itasportpress

