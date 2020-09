Agosto record per Europa e Piazza Affari, a Wall Street parte il «nuovo» Dow Jones (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel mese l'Euro Stoxx 600 ha guadagnato il 2,8%, così come Milano, Francoforte il 5% e Parigi il 3,3%. A Wall Street, a seguito del frazionamento azionario di Apple, escono dal Dow Jones Exxon Mobil, Pfizer e Raytheon Technologies ed entrano Salesforce, Amgen e Honeywell Leggi su ilsole24ore

MediasetTgcom24 : Usa, agosto record per Wall Street: è il migliore da 30 anni #wallstreet - michele_apicell : RT @Topo_Ligio: SCOOP: Record declassificati da @ DNI_Ratcliffe rivelano il controspionaggio dell'FBI all'allora candidato Trump, @ GenFlyn… - infoiteconomia : Agosto record per Europa e Piazza Affari, a Wall Street parte il «nuovo» Dow Jones - nemesia1945 : RT @MasterAb88: SI VOLA RECORD CLAMOROSO di #DayDreamer che non arresta l'ascesa e ieri 25 agosto vola a 2.433.000 con quasi il 21%. L'a… - StraNotizie : Biccy da record: ad agosto fatte 8 milioni di visualizzazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Agosto record Usa, agosto record per Wall Street: è il migliore da 30 anni TGCOM Morte di Chadwick Boseman, ultimo tweet da record: è quello con più like della storia

La notizia dell'improvvisa morte dell'attore Chadwick Boseman ha sconvolto tutti, tra fan e colleghi. L'ultimo messaggio pubblicato sul profilo del protagonista di "Black Panther", in cui la famiglia ...

Usa, record di agosto per Wall Street: è il migliore degli ultimi 30 anni

La regione, con una ricchissima offerta turistica apprezzata anche grazie alla sua vicinanza all’Italia, resta tra le mete europee più sicure in tempi di pandemia anche grazie alle efficaci misure di ...

La notizia dell'improvvisa morte dell'attore Chadwick Boseman ha sconvolto tutti, tra fan e colleghi. L'ultimo messaggio pubblicato sul profilo del protagonista di "Black Panther", in cui la famiglia ...La regione, con una ricchissima offerta turistica apprezzata anche grazie alla sua vicinanza all’Italia, resta tra le mete europee più sicure in tempi di pandemia anche grazie alle efficaci misure di ...