Aggiornamento catalogo Netflix, 31 agosto 2020: ecco tutte le novità di oggi

Aggiornamento catalogo Netflix, 31 agosto 2020: ecco tutte le novità in arrivo e in scadenza sulla nota piattaforma

Aggiornamento catalogo Netflix, 31 agosto 2020: ecco tutte le novità in arrivo e in scadenza oggi sulla nota piattaforma di streaming. In particolare per la giornata di oggi sono previste 3 nuovi titoli e 21 titoli in scadenza. Vediamo di cosa si tratta.

In arrivo

Searching (film): la figlia sedicenne di Dave è scomparsa nel nulla e l'uomo farà di tutto per ritrovarla con l'aiuto di un detective;

Arashi's diary -voyage- (documentario): Alla vigilia del ...

