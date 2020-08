Adriano Panatta sui negazionisti del Covid: "Possono pure insultarmi, ma sono scemi" (Di lunedì 31 agosto 2020) “Possono pure insultarmi, ma i negazionisti sono scemi. E aprire le discoteche è stato un errore”. A dirlo in un’intervista a “La Stampa” è l’ex tennista Adriano Panatta, che su Twitter si è espresso senza giri di parole contro i negazionisti del Covid in corteo a Berlino.“Ho visto le immagini, tante teste rasate e magliette discutibili - racconta Panatta - e ho pensato: ma questi sono scemi. Come si fa a negare l’evidenza? Ci siamo già dimenticati i camion che portavano via le bare dalle zone rosse? Mi hanno insultato dandomi sia del comunista sia del fascista, sostenendo che ... Leggi su huffingtonpost

