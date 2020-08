Adele nel mirino degli antirazzisti. “Via quel costume, è appropriazione culturale!” (Di lunedì 31 agosto 2020) Londra, 31 Ago – Adele, per chi non lo sapesse, è una cantante britannica che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Un tempo giunonica e ora magra, ha voluto sfoggiare sui social la sua nuova snella figura, stretta in un bikini coi colori della bandiera giamaicana e un’acconciatura ispirata a quelle afro. Mal gliene incolse! Adesso è accusata dai suoi stessi fan di essere razzista e colpevole di ‘appropriazione culturale’. Dalla “carnevalata” all’accusa di razzismo In una foto condivisa sul suo profilo Instagram, Adele posa nel giardino della sua casa da 9,5 milioni di dollari a Beverly Hills. Per celebrare l’ormai tradizionale carnevale caraibico di Notting Hill (che si tiene a Londra, ma quest’anno, causa Covid-19, è stato ... Leggi su ilprimatonazionale

