Adele ancora magrissima con un look strano: “ma perché?…” [FOTO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Adele ha fatto molto discutere con un tributo alla Giamaica che non è piaciuto a molti dei suoi follower. La popstar, in occasione del celebre carnevale londinese di Notting Hill, si è presentata con un look che ha scatenato una polemica legata all’appropriazione culturale. La FOTO che ha pubblicato la cantante ha fatto il giro del mondo. Il look di Adele non piace: per gli utenti dei social è esagerato La caption sotto la FOTO di Adele cita: “Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London”. Notting Hill ha celebrato questo carnevale per la prima volta nel 1996. Celebra la cultura caraibica ed africana in una festa che coinvolge tutta la città e, per la prima volta nei suoi 54 anni di storia, lo hanno ... Leggi su velvetgossip

fioredioppio : @adele_concolino Devo ancora provarlo - Adele_Fran : RT @robersperanza: Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità con Regioni, Pr… - shesthecavalry : pensavo da quanto non esce musica che davvero mi entusiasma e per chissà quanto tempo ancora dovrò aspettare Adele… - Adele_Scordio : RT @mrs__morena: Ci pensate mai a quante persone devono ancora entrare a far parte della nostra vita e a quante non avremo più al nostro fi… - Andrea65590241 : RT @crociangelini: '... mentre l'Adele ci guardava ancora dalla finestra. Ma che guardasse proprio me, non credo.' #PaveseAnniversario70 @S… -

Ultime Notizie dalla rete : Adele ancora Adele, si prolunga l'attesa per il nuovo album: “Onestamente non ho idea di quando uscirà” RTL 102.5 Adele in salsa giamaicana scatena le polemiche social: "Questa è appropriazione culturale"

In bikini nei colori della bandiera giamaicana, sorridente e in splendida forma, leggings e capelli raccolti in tante treccine annodate in stile africano, Adele ha postato uno scatto, che ha scatenato ...

Adele regina delle polemiche. Tutti contro di lei per un bikini giamaicano

ROMA – Adele ormai è abituata alle critiche. Ogni scatto pubblicato sui social alza polveroni che durano per giorni. E, da prassi, anche l’ultima foto non è da meno. La cantautrice ha, infatti, postat ...

In bikini nei colori della bandiera giamaicana, sorridente e in splendida forma, leggings e capelli raccolti in tante treccine annodate in stile africano, Adele ha postato uno scatto, che ha scatenato ...ROMA – Adele ormai è abituata alle critiche. Ogni scatto pubblicato sui social alza polveroni che durano per giorni. E, da prassi, anche l’ultima foto non è da meno. La cantautrice ha, infatti, postat ...