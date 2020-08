Acondroplasia: sta per arrivare il farmaco vosoritide (Di lunedì 31 agosto 2020) Acondroplasia, l’EMA valuta l’immissione in commercio del farmaco vosoritide. Sarebbe il primo trattamento in Europa per questa forma di nanismo In Europa potrebbe essere imminente l’arrivo del primo farmaco per il trattamento dei bambini affetti da Acondroplasia, la forma più comune di bassa statura sproporzionata nell’uomo. L’azienda BioMarin ha infatti presentato all’Agenzia Europea per i Medicinali… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

San Rafael (USA) – In Europa potrebbe essere imminente l'arrivo del primo farmaco per il trattamento dei bambini affetti da acondroplasia, la forma più comune di bassa statura sproporzionata nell'uomo.

