Accordo sui trasporti pubblici: fissata la capienza massima

Accordo trovato sulla capienza massima dei trasporti pubblici. Il governo e gli enti locali hanno fissato la capienza massima dell'80%, dei mezzi, per consentire il distanziamento. La Conferenza Unificata ha dato il via alle linee guida per il contenimento del coronavirus, a causa dell'imminente ritorno a scuola e negli uffici. Il massimo riempimento dei trasporti sarà dunque garantito all'80%, limitando i posti in piedi e gli assembramenti.

