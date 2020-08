A Trapani e a Palermo roghi d’origine dolosa. Caccia ai piromani, aperte due inchieste (Di lunedì 31 agosto 2020) Procure al lavoro per provare a ricostruire cosa è accaduto nell’ultimo week-end di fuoco. Musumeci convoca una riunione straordinaria della giunta Leggi su repubblica

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1.365 (contro i 1.444 di ieri) nelle ultime 24 ore. Sale il numero delle vittime, quattro in un giorno (ieri un solo decesso), per un numero ...All'autocombustione non ci crede nessuno. Quando ancora i pompieri erano alle prese con il fuoco, trovare qualcuno che puntasse un centesimo sul fatto che l'incendio che, sabato scorso, ha praticament ...