A Berlino in 40mila contro le restrizioni da coronavirus. E la stampa fa disinformazione (Di lunedì 31 agosto 2020) Berlino, 31 ago – Sabato scorso, a Berlino, è andato in scena il secondo atto delle proteste contro le restrizioni imposte dal governo Merkel per fermare il contagio da coronavirus. Il primo aveva avuto luogo a inizio mese, e già allora la stampa allineata aveva dato fondo a tutto il suo repertorio antipopolare: poca gente, quasi tutti vecchi, estremisti di destra, negazionisti e così via. Le cose, ovviamente, erano andate molto diversamente. E sabato il successo dell’iniziativa è stato ancora più grande: malgrado siano circolate cifre al ribasso sul numero dei manifestanti, sono state circa 40mila persone ad affollare Viale 17 giugno, lo spazio circostante la Colonna della Vittoria e l’Arco di Brandeburgo. Una ... Leggi su ilprimatonazionale

